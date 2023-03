McLaren Automotive renforce son top management

McLaren Automotive renforce son management avec trois nominations. La marque de voitures de sport issue de l’écurie de Formule 1 vient d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux responsables et le retour d’un troisième. Ce dernier n’est autre que Charles Sanderson, qui occupait le poste de responsable du développement logiciel chez McLaren avant de tenter l’aventure Rivian. Il avait quitté la firme anglaise pour devenir ingénieur en chef de plateforme au sein de la startup américaine. Le voici donc de retour chez McLaren au moment où Rivian traverse une période difficile, avec d’importantes pertes financières malgré la livraison des premiers véhicules aux clients. Le technicien devient ainsi directeur technique de McLaren et prend en mains tout le développement à venir de la marque en matière de produits comme de technologie.

De Ferrari à McLaren

Un autre renfort de poids arrive chez le constructeur britannique. Il s’agit d’Emmanuele Raveglia, qui occupait le poste de directeur de la gamme des supercars chez Ferrari. Il était notamment responsable des F8 Tributo, 488 Pista et du nouveau SUV Purosangue. Il devient directeur exécutif de la gamme McLaren. Enfin, le troisième renfort de la marque arrive à un poste stratégique en cette période d’approvisionnements difficiles. Il s’agit de Jorg Laser, qui devient responsable des achats de McLaren. Le responsable possède une grande expérience des achats, de la logistique et de la gestion des fournisseurs dans l’industrie automobile. Il a notamment exercé chez General Motors, MAN Trucks, Autoliv et WayRay AG. « Ces trois individualités nous apportent une quantité de connaissances, de compétences et d’expérience d’une importante incalculable pour la réussite de notre stratégie Future of Performance » souligne Michael Leiters, CEO de McLaren Automotive.