Mecafilter bat des records de production en France

Le groupe Misfat est désormais le plus important fabricant de filtres à air en France, ainsi que le deuxième acteur du marché français de la filtration avec sa marque Mecafilter, avec une hausse de 30% de ses ventes sur l'année 2021. Depuis 67 ans la production de filtres produits en France augmente, et en 2021, trois millions de filtres de 6 000 références différentes ont été produits dans l'usine française du groupe. Toujours dans le département de l'Oise, le groupe dispose également d'un entrepôt central auquel s'ajoutent huit dépôts régionaux, tout en s'appuyant sur un réseau de distribution afin d'assurer un service de proximité avec ses clients.

Développement de nouvelles références

Pour répondre à la hausse des demandes du marché, le groupe a augmenté de 10% ses effectifs en 2021 et prévoit de nouveaux recrutements cette année. La cadence de production s'est accrue depuis février et les équipes sont passées aux trois-huit afin de répondre aux besoins en filtres d'habitacle. Riadh Abdelkefi, directeur commercial, indique : « Le Groupe Misfat a toujours eu à cœur de consolider sa présence industrielle en France, et de perpétuer ce savoir-faire à la française. (…) Cette stratégie de sourcing et de production locale nous permet une plus grande souplesse de livraison, une diminution du coût de transport et une réduction de nos émissions de CO2. » Misfat a également investit dans du matériel neuf afin d'augmenter sa production et ainsi développer de nouvelles références rapidement.