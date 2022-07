Mecafilter lance son filtre d’habitacle anti-allergènes

Très présent sur le marché de la filtration et notamment celui de l’habitacle des véhicules, Misfat propriétaire de la marque Mecafilter annonce la disponibilité d’une nouvelle gamme de filtres anti-allergènes.

Depuis le début de la crise sanitaire, la demande de remplacement du filtre d’habitacle ne cesse d’augmenter. Les automobilistes ont pris conscience de l’importance de se protéger non seulement des pollens et des poussières, mais également des virus, bactéries et aux autres polluants véhiculés par l’air ambiant.

Présent sur ce marché avec une offre de filtres classiques mais aussi dotés d’une couche au charbon actif qui permet d’absorber et arrêter les odeurs désagréables, le fabricant complète cette offre avec une nouvelle gamme anti-allergènes. Celle-ci utilise également une couche de charbon actif mais associée à un revêtement en polyphénol qui neutralise les particules allergisantes. Elle contient en outre un revêtement antimicrobien qui empêche la propagation des moisissures et des bactéries sur la surface du filtre que l’on sait particulièrement nocive pour l’organisme.

La gamme de filtres d’habitacle anti-allergènes est d’ores et déjà disponible pour le marché de la rechange indépendante avec 54 références couvrant 10 000 modèles, soit 21 millions de véhicules en France. Elle vient compléter les gammes de filtres à pollen (335 références) et filtres à charbon actif (198 références) déjà existantes.

L’efficacité du filtre d’habitacle étant directement lié à son niveau d’encrassement, le fabricant préconise son remplacement, à minima, une fois par an ou tous les 15 000 km.