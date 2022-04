MécaTech, distributeur exclusif de Kane

Spécialiste depuis plusieurs décennies des additifs carburants, lubrifiants spéciaux et plus généralement de la chimie au service de la maintenance des mécaniques, MécaTech devient le distributeur exclusif dans l’hexagone de la marque Kane.

Très présent chez les réparateurs avec une offre de produits chimiques de maintenance curatifs et préventifs, l’entreprise française Mécatech propose aux professionnels des solutions leur permettant à moindre frais et bien souvent sans démontage de résoudre des dysfonctionnements qui conduisent à une pollution et une consommation anormale du moteur.

Ces solutions passent par l’utilisation de produits à la formulation très spécifique mise en œuvre par des machines dédiées permettant une pulvérisation/injection ciblée au plus près pour atteindre le composant déficient. Pour faciliter l’accès au diagnostic dépollution de ses clients réparateurs, Mécatech devient le distributeur exclusif en France des analyseurs de gaz d’échappement portables pour la gamme automobile de la marque Kane.

Ainsi depuis avril 2022, Mécatech intègre à son catalogue les analyseurs de gaz d’échappement Kane EGA1 à EGA5 (de 1 à 5 gaz), et l’opacimètre AUTO600.