Mediatouch déploie le service Self Car auprès des concessions et des ateliers

Spécialisée dans l'activité après-vente, la solution Self Car propose aux concessions, centres d'entretien et de réparation et aux loueurs, l'achat ou la location de bornes à casiers blindés positionnées à l'intérieur ou à l'extérieur du site. Concrètement, la solution offre à l'automobiliste un parcours client digitalisé et automatisé, avec la prise de rendez-vous, le dépôt et le retrait de ses clés, avec la possibilité d'être livré des pièces détachées liées à l'opération, mais également de valider et de payer sa facture. Côté professionnels, Self Car leur permet de suivre le parcours client en temps réel, identifier où se trouvent les clés, utiliser leur solution de planification propre et gérer la communication avec leur clients, mais aussi d'affecter un véhicule de courtoisie ou de location. Mediatouch gère également le tour du véhicule, l'intégration des outils de planification et de paiement, ainsi que la signature digitale des ordres de réparation et met à jour le tableau de bord des activités de la borne. Parmi les bénéfices, l'éditeur de logiciel évoque : l'extension des plages horaires, la fidélisation des clients et le développement du business. Mais surtout, la solution permet aux deux parties de gagner du temps.

Se déployer en France et au-delà

Mediatouch visite le site et propose une solution clés en main pour le professionnel, qui comprend la borne, la mise à jour à distance, un conseiller client disponible 24/7, l'accompagnement (avant, pendant et après) dans la communication. La borne, dotée d'un écran de 15 pouces, est majoritairement dotée de neuf casiers (ce qui couvre 90% des besoins), mais peut être conçue sur mesure. En cas d'achat de la borne, Mediatouch garantit un retour sur investissement en douze mois.

Pour la petite histoire, après s'être occupé de la réception sans contact pour Citroën (2016), Mediatouch travaille à sa solution Self Car et la teste chez PSA en 2018. Deux ans plus tard, le service est officiellement lancé. Son créateur signe alors avec BymyCar et déploie 44 bornes en deux mois. La solution Self Car est dotée d'un logiciel évolutif. L'objectif de Mediatouch est de compter 130 bornes en 2023 en France métropolitaine, dans les DOM-TOM et en Suisse, certaines pouvant être mutualisées. À plus ou moins long terme, le groupe entend proposer sa solution auprès des flottes, et de la déployer en Espagne et en Italie.