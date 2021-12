Megane E-Tech Electric : Renault lève le voile sur la gamme et les tarifs

Fabriquée au sein d'ElectriCity, un écosystème dédié à la production de véhicules électriques de la marque et situé à Douai en France, la nouvelle Megane E-Tech verra ses commandes ouvertes à compter de février 2022. En attendant, le constructeur tricolore dévoile déjà la gamme et les tarif de sa très attendue berline 100 % électrique.

Les gestionnaires de flotte auront le choix parmi trois niveaux de finition, deux puissances de batterie et différentes solutions de recharge, afin de faire correspondre au mieux le modèle à l'usage. Sont proposés une batterie EV40 (40 kWh) qui offre 130 chevaux et 300 km d’autonomie (WLTP) ainsi qu'une plus puissante baptisée EV60 (60 kWh) avec 220 chevaux et une autonomie allant de 450 ou 470 km (WLTP selon les versions). Pour la recharge, quatre possibilités sont disponibles :

Standard charge (AC7) : AC jusqu’à 7 kW ;

Boost charge (AC22 + DC85) : AC jusqu’à 7 kW + DC jusqu’à 85 kW ;

Super charge (AC7 + DC130) : AC jusqu’à 7 kW + DC jusqu’à 130 kW ;

et Optimum charge (AC22 + DC 130) : AC jusqu’à 22 kW + DC jusqu’à 130 kW ;

Les tarifs vont de 35 200 à 47 400 euros (hors bonus) selon la grille suivante :

Equilibre Techno Iconic EV40 130 ch Standard charge 35 200 € 38 200 € 40 900 € EV40 130 ch Boost charge 37 200 € 40 200 € 42 900 € EV60 220 ch Super charge 40 200 € 43 200 € 45 900 € EV60 220 ch Optimum charge 41 700 € 44 700 € 47 400 €

La Megan E-Tech intègre le nouveau système multimédia OpenR Link avec Google Automotive Services offert pendant 5 ans et dont la mise à jour est automatique, par l’intermédiaire de la technologie FOTA (Firmware Over-The-Air). Elle bénéficie en outre d’une garantie constructeur de deux ans (avec assistance 24h/24, 7j/7) et de huit ans ou 160 000 km pour la batterie.