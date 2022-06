Mégane E-Tech électrique : Renault lâche les chevaux

Depuis l’arrivée de Luca de Meo au poste de directeur général du groupe, mais aussi d’Arnaud Belloni, directeur global marketing de la marque, Renault a significativement modifié le ton de sa communication, s’autorisant de nouveau à séduire, comme l’illustrent le spot nostalgique, parfaitement calibré avec l’âge moyen d’acheteur de véhicules neufs en France (54 ans environ) ou les figures de style autour de la R5.

« Si tu peux rester digne en étant populaire »

Si vous avez aimé Robert Hossein au stade de France ou Jean-Michel Jarre aux pieds des pyramides de Gizeh, vous adorerez la Renault electro horse parade qui est organisée le 5 juin 2022. Comme avec le nouveau partenariat avec Roland Garros, on note que Renault cherche le juste équilibre entre son ADN populaire (les anciennes R5 retrofitées dans la flotte officielle de l’événement) et un positionnement marché à ne pas trop dégrader (malgré l’abandon des segments hauts du marché, à l’image de la fin de vie de l’Espace). La Mégane E-Tech électrique est précisément au cœur de ce jeu d’équilibre : reconquérir un segment C à fort volume et chercher à s’y positionner comme benchmark. La recette du Volkswagen des grandes années en somme.

Une large diffusion relayée par un prime sur TF1

C’est pour cela que la Renault electro horse parade aura lieu sur la prestigieuse esplanade des Invalides à Paris. Le spectacle sera articulé en trois tableaux, chorégraphiés et mis en scène avec des experts des spectacles équestres et de nombreuses surprises sur une musique spécialement composée pour l’événement, conçu avec les équipes de Publicis. Le show sera filmé par Etienne Toussaint, qui réalise chaque année la retransmission du défilé du 14 juillet pour une diffusion le soir même du 5 juin 2022 sur TF1 à partir de 20 h 45.

« Cet événement inédit est une première, qui permet à nouveau de magnifier Mégane E-Tech électrique, fer de lance de la Renaulution et véritable incarnation de la nouvelle vague. Electro horse parade, évènement d’envergure, permet de faire rayonner Renault à l’international », déclare Arnaud Belloni.