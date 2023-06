Mercedes-Benz baisse les prix des véhicules 100 % électriques de sa gamme EQ

Riche d'une large gamme de véhicules 100 % électriques, Mercedes-Benz entre dans la guerre des prix déclenchée par Tesla. Après avoir fortement augmentés en raison de l'inflation, les tarifs des EQA, EQB, EQE et autres EQS ont - légèrement - été revus par le constructeur premium allemand.

Modèle d'accès à la gamme EQ 100 % électrique, le SUV compact Mercedes-Benz EQA est désormais commercialisé au tarif unique de 55 750 euros, quelle que soit la finition choisie : Progressive Line, AMG Line ou Business Line (réservée aux clients professionnels).

Pour mémoire ce véhicule, dans sa déclinaison EQA 250 +, est doté d'un bloc électrique de 140 kW (190 ch) et d'une batterie lithium-ion de 66,5 kWh lui permettant de parcourir de 402 à 438 kilomètres d'autonomie, selon la configuration retenue.

À noter que la version EQA 350 4Matic AMG Line, développant 215 kW/292 ch demeure au catalogue au tarif de 64 700 euros.

Accueillant jusqu'à 7 personnes à bord - comme son cousin thermique le GLB - le Mercedes-Benz EQB voit ses tarifs se stabiliser et débuter désormais sous la barre (symbolique) des 60 000 euros, pour des autonomies comprises entre 395 et 474 km.

La gamme est assez classiquement organisée autour des finitions Progressive Line, AMG Line et Business Line. Côté mécanique, l'offre EQB 250, est constituée d'un bloc électrique de 140 kW (190 ch) et d'une batterie lithium-ion de 66,5 kWh offrant de 402 à 438 kilomètres d'autonomie, selon la configuration retenue. Comme pour l'EQA, la fiche technique de l'EQB 350 4Matic mentionne une puissance de 215 kW/292 ch.

La berline électrique Mercedes-Benz EQE baisse ses prix

Commercialisée depuis février 2022, la berline Mercedes-Benz EQE affiche, en cette fin de premier semestre 2023 des prix en recul.

Le catalogue s'articule autour des versions EQE 300 dotée d'un moteur électrique de 180 kW (245 ch) développant 550 Nm de couple et d'une batterie lithium-ion de 89 kWh promettant de 530 à 620 kilomètres d'autonomie et EQE 350, embarquant un bloc de 215 kW (292 ch) et la même batterie de 89 kWh offrant une autonomie similaire. Deux finitions peuvent être associées : Electric Art et AMG Line.

Enfin, au sommet de la gamme prend place l'exclusive version EQE 53 4Matic + AMG, dotée d'un moteur de 460 kW (625 ch) pour 950 Nm mais offrant seulement de 440 à 500 km d'autonomie.