Mercedes-Benz décline l’EQS en version SUV

Les SUV sont à la mode et il s’agirait de ne pas l’oublier. La marque Mercedes-Benz ne l’a en tout cas pas omis en convertissant sa luxueuse berline EQS en un « sport utility vehicle » de charme. Le nouvel EQS SUV partage en effet avec l'EQS berline des traits communs et notamment un empattement de plus de 3 mètres de long. Par rapport à sa consœur, il s’avère toutefois 20 centimètres plus haut, afin de faire profiter au conducteur d’un poste d’assise surélevée garantissant une visibilité surplombante. Un gabarit plus robuste qui n’annihile cependant pas l’aérodynamisme hérité de la berline EQS et encore moins l’espace intérieur, aux dimensions généreuses. Si besoin, une troisième rangée de sièges supplémentaires est proposée en option afin d’accueillir une famille nombreuse.

Néanmoins, le véritable point d’orgue de l'habitacle de l’EQS SUV est sans conteste l'Hyperscreen MBUX. Ce grand écran incurvé, intégrable en option, s'étend presque d'un montant du véhicule à l'autre et ses trois écrans semblent fusionner visuellement. Parmi eux, l’écran OLED de 12,3 pouces destiné au passager risquant d’être une distraction pour la personne au volant, une logique de verrouillage intelligente (basée sur une caméra) détectera si le conducteur détourne les yeux de la route et, auquel cas, réduira automatiquement l'intensité des contenus projetés. Une sécurité à laquelle s’ajoute une nouveauté : le rappel de présence de personnes. En somme, ce système – embarqué de série pour les marchés de l'Europe, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande – peut signaler la présence d'enfants éventuellement oubliés à l'arrière du véhicule.

De l’électrique toujours plus fantastique

Avec la berline de luxe EQS, la berline d'affaires sportive EQE et maintenant l’EQS SUV, « Mercedes-Benz entre dans une nouvelle ère entièrement électrique dans les segments supérieurs du marché ». Troisième modèle de la marque à l’étoile s’appuyant sur une architecture développée spécialement pour les véhicules électriques, l’EQS SUV sera équipé d'une chaîne de traction électrique (eATS) sur l'essieu arrière, et même d’une eATS à l'essieu avant sur ses versions avec 4MATIC. Sur ces dernières, « la fonction Torque Shift assure[ra] une répartition intelligente et progressive du couple moteur entre les moteurs électriques arrière et avant », fait valoir Mercedes-Benz. Et de compléter : « Les avantages de cette construction résident notamment dans une densité de puissance élevée, un haut rendement et une grande constance de la tension. » Pourvu d’un angle de braquage pouvant atteindre 4,5 degrés – même 10 degrés en option et via une mise à jour Over-the-Air (OTA) – l’EQS SUV devrait déployer une grande maniabilité en ville comme sur les routes de campagne.

Sans annoncer encore de prix ni d’autonomie, le constructeur allemand prévoit qu’avec l'EQS SUV ses ambitions de mobilité zéro émission à l’horizon 2039 seront atteintes. Le modèle devrait en effet être produit de manière totalement neutre en CO2. Grâce à la fonction Plug & Charge de Mercedes me Charge, l'EQS SUV pourra se recharger simplement aux bornes de recharge publiques. Sans oublier que la navigation avec Electric Intelligence planifie l'itinéraire le plus rapide en comprenant les arrêts pour faire son plein électrique tout en calculant les coûts de charge prévus par arrêt. Le système d'infodivertissement MBUX, quant à lui, permettra de visualiser si la capacité de la batterie se révèle suffisante pour terminer le trajet tandis que des mises à jour OTA pourront agrémenter la navigation de la réalité augmentée.