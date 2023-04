Mercedes-Benz donne vie à l'EQE SUV 100 % électrique

La gamme EQ, dédiée aux véhicules 100 % électriques, de Mercedes-Benz continue de s'étoffer. Après le lancement des berlines EQS et EQE puis du SUV haut de gamme EQS SUV, c'est au tour de l'EQE SUV d'entrer au catalogue du constructeur allemand premium.

« L'EQE SUV est la version polyvalente de la berline d'affaires EQE. Comme celle-ci, il dispose des principales innovations de [la routière] EQS, tout en étant plus dynamique que l'EQS SUV. Plus compact que la berline EQE [dont il dérive, ndlr] l'EQE SUV est l'un des représentants les plus spacieux de sa catégorie », argumente Mercedes-Benz.

Côté dimensions, ce grand SUV mesure en effet 9 centimètres de moins que la berline. La fiche technique annonce une longueur de 4,86 mètres pour une largeur d'1,94 mètre et une hauteur de 1,68 mètre. Bâti sur une plateforme spécifique (la même que les modèles précédemment cités), ce véhicule bénéficie d'un empattement de 3,03 mètres. De quoi offrir suffisamment d'espace à bord et embarquer un pack batteries d'importante capacité.

Quelles motorisations et quelle autonomie pour l'EQE SUV ?

Mercedes-Benz propose l'EQE avec trois motorisations couplées à un pack batteries composé de dix modules. Les clients ont le choix entre la version EQE 350+ développant 215 kW, soit 292 ch (propulsion) ou les versions EQE 350 4Matic (215 kW/292 ch et transmission intégrale) ou EQE 500 4Matic (300 kW/405 ch et transmission intégrale).

L'autonomie maximale du véhicule est de 590 kilomètres (cycle WLTP), d'après le constructeur. Une donnée variable en fonction de la configuration retenue.

Quels tarifs pour le Mercedes-Benz EQE SUV ?

En France, ce grand SUV 100 % électrique est commercialisé à partir de 93 150 euros (EQE 350+). La version EQE 350 4Matic est facturée 95 900 euros quant à l'EQE 500 4Matic, il est affiché à 100 750 euros.