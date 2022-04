Mercedes-Benz propose sa berline 100 % électrique EQE dès 79 000 euros

La gamme EQ de Mercedes-Benz se développe de plus en plus. Après les EQC, EQV, EQA, EQS et EQB, c'est au tour de l'EQE de rejoindre très officiellement le catalogue du constructeur premium allemand.

Homologue de la Classe E dans la gamme thermique, l'EQE se présente sous la forme d'une grande berline de 4,94 mètres de long, 1,63 mètre de large et 1,51 mètre de haut, lui conférant un petit air de coupé 4 portes. Des proportions qui participent surtout à l'excellent aérodynamisme du modèle (CX), de quoi améliorer ses performances et soigner sa consommation énergétique.

Mécaniquement, l'EQE est animée par un moteur électrique développant 215 kW, soit 292 chevaux, et 565 Nm de couple. Celui-ci est couplé à une batterie de 90,5 kWh. Une grande capacité conférant entre 567 et 654 kilomètres d'autonomie au véhicule.

EQE ou AMG EQE ?

Sur le marché français, l'EQE 350 + est déclinée en deux finitions : Electric Art et AMG Line, à l'équipement de série particulièrement généreux (jantes alliage 19 pouces, projecteurs LED, bande LED 3D, volant multifonctions, éclairage d'ambiance, assistances à la conduite, double écran multimédia 12 pouces, poignées de portes affleurantes, sièges chauffants, système multimédia MBUX, etc.).

Néanmoins, le rayon des options reste conséquent. Mercedes-Benz propose quatre packs permettant d'agrémenter le véhicule de divers raffinements ou détails stylistiques comme la réalité augmentée pour le système de navigation, les caméras panoramiques, l'affichage tête haute, le toit vitré panoramique ou encore des inserts noirs laqués. Des choix qui font bien entendu grimper la note finale.

Au chapitre finances, cette Mercedes-Benz EQE est facturée sous la barre des 80 000 euros. Il en coûte très exactement 79 300 euros avec la première finition et 83 150 euros avec la seconde. Les clients désireux de conduire un véhicule encore plus exclusif peuvent se tourner vers la sportive EQE 43 4Matic AMG forte de 350 kW (476 ch) proposée à 118 100 euros.