Mercedes-Benz France ouvre un espace en ligne pour ses utilitaires en stock

Mercedes-Benz France, malgré quelques hésitations de communication, vient donc de créer un module en ligne pour ses véhicules utilitaires neufs en stock. Il est actif sur le site internet depuis le mois de juillet 2022 et doit offrir plus de visibilité sur la disponibilité des produits alors que la production reste parasitée par la pénurie de composants électroniques et que les délais de livraison s’allongent parfois avec démesure, en particulier pour les VUL.

Tous les véhicules utilitaires, y compris 100 % électriques, sont concernés

« Sous le menu "Véhicules neufs en stock", l’onglet "Véhicules Utilitaires" complète l’onglet "Véhicules Particuliers" déjà existant. Toutes les gammes d’utilitaires sont concernées, y compris les versions Tourer, Sprinter châssis-cabine et les modèles 100 % électriques. Les Classe T, EQV et Marco Polo sont quant à elles présentées dans l’onglet "Véhicules particuliers" », détaille un communiqué.

Moins d’hésitation pour le client et des leads qualifiés pour les concessionnaires

« Le client potentiel peut ainsi connaître la configuration exacte du véhicule qui l’intéresse. Afin d’aider les clients dans leur recherche, l’outil permet de choisir un véhicule stock selon différents critères : charge utile, volume utile, hauteur utile, PTAC, nombre de sièges, puissance, carburant, etc. Mais aussi de voir l’intérieur et l’extérieur à 360°, faire une simulation de crédit et demander une offre personnalisée auprès du distributeur, même s’il se situe loin du lieu d’activité du client », ajoute un porte-parole du groupe.

300 VUL en stock mis en ligne

Ce stock en ligne permet de fournir aux distributeurs des leads très qualifiés. Cet espace d’exposition en ligne des modèles en stock recense plus de 300 véhicules utilitaires légers à fin septembre 2022.