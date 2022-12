Mercedes-Benz lance l’EQT, son ludospace 100 % électrique

Pendant électrique des Classe T et Citan, le nouveau Mercedes-Benz EQT vient compléter l'offre zéro émission du constructeur premium allemand qui s'est particulièrement étoffée ces derniers mois. Le ludospace devient ainsi le modèle 100 % électrique le plus abordable de la nouvelle gamme EQ.

À l'opposé des berlines et des SUV badgés Mercedes-Benz se trouve la gamme des véhicules de loisirs de la marque premium. Dérivée de modèles à vocation utilitaire, cette famille est incarnée par le grand Sprinter Tourer, le plus compact Classe V (Vito en VU) et, enfin, le plus petit et récent Classe T (Citan en VU).

Très proche cousin des Renault Kangoo et Nissan Townstar – avec lesquels il partage sa base technique, ses motorisations ainsi que les chaînes de production de l'usine de Maubeuge –, ce ludospace bénéficie également d'une version zéro émission baptisée EQT. Une appellation en cohérence avec les autres véhicules 100 % électriques de la gamme Mercedes-Benz : EQA, EQB, EQC, EQE, EQS, etc.

Esthétiquement, quelques détails permettent de distinguer un Mercedes-Benz Classe T d'un Mercedes-Benz EQT. Afin de garder la cohérence stylistique apparue sur la famille EQ, le ludospace bénéficie d'une face avant retravaillée intégrant un bandeau lumineux à la base du capot moteur ainsi que des optiques légèrement retravaillées. La calandre est également pleine. L'arrière n'évolue guère tout comme l'aménagement intérieur spécifique au modèle à l'étoile.

Quelles caractéristiques techniques et quel tarif pour le Mercedes-Benz EQT ?

En délaissant les motorisations thermiques essence et gazole du Classe T, ce nouvel EQT opte – sans grande surprise – pour le même ensemble moteur/batterie que ses cousins badgés Renault ou Nissan. En l'espèce un bloc 100 % électrique de 90 kW (soit 122 chevaux) développant 245 Nm de couple et associée à une batterie lithium-ion de 45 kWh. Ce qui lui permet de parcourir jusqu'à 282 kilomètres entre deux charges, selon la norme WLTP. À noter que le véhicule embarque un chargeur intégré 22 kW.

Disponible à la commande dans les prochaines semaines, pour des livraisons courant 2023, le ludospace Mercedes-Benz EQT devrait être commercialisé aux alentours de 45 000 euros sur le marché français. Un tarif d'attaque qui lui permettrait alors de bénéficier des 6 000 euros de bonus écologique (4 000 euros pour les entreprises) accordé jusqu'à la fin de l'année.