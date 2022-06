Mercedes-Benz lance la production de sa nouvelle génération de moteurs

Début juin, l'usine Mercedes-Benz de Mannheim a fêté le lancement de la production de sa nouvelle génération de moteurs de la gamme Heavy Duty qui équipera, entre autres, les modèles Actros et Arocs de la marque.

Cette génération de moteurs se caractérise par de nombreuses innovations techniques qui visent entre autres à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 - sans pour autant entraîner une perte de puissance ou de confort de conduite. Les normes antipollution - aujourd’hui Euro Vie en Europe -, qui exigent une limitation efficace des émissions de gaz d'échappement pendant la durée de vie d'un véhicule dans des conditions d'utilisation appropriées, sont respectées.

La nouvelle génération de moteurs est fabriquée sur la ligne d'assemblage « Shortblock » sur le site de Mannheim qui fait référence au bloc de base du moteur. La nouvelle ligne de montage très automatisée pose de nouvelles références en matière de production de moteurs de véhicules industriels et contribue ainsi largement à l'augmentation de la rentabilité et de la qualité des moteurs produits sur ce site. La grande variabilité ainsi que le temps de cycle court de l'installation se démontre par la construction possible de cinq types de moteurs différents concommitement en mélangeant les modèles.