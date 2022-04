Mercedes-Benz présente son nouveau ludospace premium : le Classe T

Le constructeur allemand a officiellement dévoilé la version véhicule particulier de son petit utilitaire Citan. Préfiguré par le Concept EQT, ce nouveau Classe T est une déclinaison chic et premium des Renault Kangoo et Nissan Townstar Combi. De proches cousins avec lesquels il partage également les chaînes de production de l'usine MCA de Maubeuge.

Une nouvelle lettre apparaît dans la nomenclature utilisée par Mercedes-Benz pour désigner ses modèles. Il s'agit du "T". Après les Classe A, B, C, E, S, la firme de Stuttgart vient en effet de donner naissance au Classe T. Un véhicule atypique dans la gamme puisqu'il ne s'agit ni d'une berline, ni d'un break et encore moins d'un SUV... mais d'un ludospace. Autrement dit, la déclinaison transport de passagers d'un petit utilitaire, en l'occurrence ici du nouveau Citan.

Reprenant globalement les codes stylistiques du Citan (face avant) et de ses cousins badgés Renault et Nissan (larges épaules, vitrages, feux arrières), le Mercedes-Benz Classe T bénéficie de quelques détails lui conférant une image plus haut de gamme. Citons notamment la calandre chromée de série ainsi que les coques de rétroviseurs, les poignées de portes et les pare-chocs peints dans la teinte du véhicule. Des baguettes de seuil chromées portant le nom de la marque complètent la présentation de celui-ci.

Ce ludospace premium sera proposé en deux longueurs. La version courte s'étire sur 4,49 mètres tandis que celle à empattement long atteint 4,70 mètres et peut ainsi accueillir jusqu'à sept personnes à bord.

Côté coffre, le volume de chargement est plutôt conséquent avec un compartiment dont le volume oscille entre 510 et 2 100 litres, une fois la banquette rabattue. Car oui, si ce véhicule se destine avant tout à une clientèle familiale, l'espace arrière demeure fidèle à une baquette et non à trois sièges indépendants comme cela est proposé chez la concurrence (Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo ...) ou certains monospaces.

Aménagement intérieur spécifique

La patte Mercedes-Benz se retrouve véritable dans l'habitacle de ce nouveau modèle. La planche de bord est en effet inédite. Pour le Classe T, le constructeur allemand demeure fidèle à une instrumentation analogique, à un levier de vitesse placé en hauteur. Si les commandes de climatisation sont issues de la banque d'organes Renault, la tablette tactile de 7 pouces, disponible en série, est typiquement Mercedes ainsi que le système multimédia MBUX intégrant les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto et pouvant être commandé depuis le volant. En option, les clients peuvent opter pour un « pack navigation » intégrant l'assistant vocal « Hey, Mercedes ! ».