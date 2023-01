Mercedes-Benz lance son propre réseau de charge rapide

Mercedes-Benz s'attaque aux superchargeurs de Tesla, qui ont fait la renommée du constructeur californien. Alors que sa gamme EQ dédiée aux véhicules 100 % électriques s'est fortement développée ces derniers mois, la marque premium allemande investit pour faciliter encore davantage les opérations de recharge de ses modèles zéro émission.

Depuis Las Vegas, où se tient le traditionnel CES, Mercedes-Benz a annoncé le déploiement de 10 000 chargeurs haute puissance dans le monde entier. Un réseau de charge rapide qui sera bien sûr ouvert à ses clients - ces derniers pourront réserver leur emplacement directement depuis leur véhicule - mais aussi aux conducteurs de véhicules électriques diffusés par d'autres constructeurs automobiles « afin d'encourager l'adoption rapide des véhicules électriques ».

« Mercedes-Benz propose déjà ce que nous pensons être les meilleurs VE du marché. Mais pour accélérer la transformation électrique, nous devons nous assurer que l'expérience de recharge suit également le rythme. Nos clients méritent une expérience de recharge convaincante qui leur permette de posséder un véhicule électrique et de parcourir de longues distances sans effort », Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes-Benz investit des milliards d'euros pour la recharge électrique

Les premières stations de charge rapide seront déployées dès cette année en Amérique du Nord, plus particulièrement au Canada et aux États-Unis. Sur ce continent, le constructeur allemand entend d'ailleurs disposer d'un réseau de 400 hubs totalisant plus de 2 500 points de charge à l'horizon 2027. Un investissement évalué à plus d'un milliard d'euros.

De nombreuses installations en Europe et Chine - marchés porteurs pour les véhicules 100 % électriques - sont également prévues. Comme en Amérique du Nord, ces « centres de recharge Mercedes-Benz » seront situés « dans des villes clés et des centres urbains, à proximité des artères principales, des points de vente et de service. Y compris sur les sites des concessionnaires Mercedes-Benz », précise un communiqué.

Des hubs de recharge bâtis en partenariat avec des acteurs locaux

D'un point de vue plus technique, ces futurs hubs de recharge rapide seront dotés de 4 à 12 chargeurs haute puissance - « et jusqu'à 30 chargeurs, à terme » - précise le constructeur allemand. Des équipements assurant une puissance de charge pouvant atteindre 350 kW.

Les porteurs du projet semblent avoir bien étudié les habitudes de recharge des premiers conducteurs de véhicules électriques puisque la marque indique, en outre, que « la disposition optimisée de la station assurera un espace suffisant autour du véhicule ainsi qu'une recharge sans entrave des deux côtés de celui-ci ». Mieux, la plupart des stations devraient être couvertes, afin de protéger les automobilistes des intempéries, et équipées de panneaux photovoltaïques qui fourniront l'électricité nécessaire au fonctionnent de l'éclairage ou des systèmes de vidéosurveillance.

Enfin, ces nouvelles infrastructures de recharge pour véhicules électriques seront bâties en partenariat avec des énergéticiens ou spécialistes de la recharge. Concernant les déploiements en Amérique du Nord, Mercedes-Benz s'est ainsi rapproché de MN8 Energy et ChargePoint. Reste une inconnue de taille : les tarifs proposés.