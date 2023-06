Mercedes-Benz ne renonce pas encore aux breaks et le prouve avec la nouvelle Classe E

Chez Mercedes-Benz, la gamme de SUV s'est particulièrement étoffée ces derniers mois avec l'arrivée des EQE SUV et EQS SUV. Deux nouveaux modèles 100 % électriques. Mais, le constructeur premium allemand n'oublie pas pour autant de satisfaire le marché avec des carrosseries plus traditionnelles comme les berlines ou les breaks.

Version grand volume de la sixième génération de la routière Mercedes-Benz Classe E présentée en avril dernier, le nouveau Mercedes-Benz Classe E break s'étire sur 4,95 mètres de long pour 1,80 m de large et 1,47 m de haut. Des dimensions assez semblables à celles du précédent opus lancé en 2016.

Côté coffre, le constructeur annonce un volume de chargement allant de 615 à 1 830 litres (banquette arrière rabattue) sauf pour la version hybride rechargeable, dont les valeurs sont nettement inférieures – 460 à 1 675 litres – puisqu'il a fallu conserver de l'espace pour loger l'imposante batterie lithium-ion apportant l'énergie nécessaire au fonctionnement du moteur électrique.

Motorisations électrifiées

Sous le capot de cette nouveauté, peu de surprises. Le break reprend la palette de motorisations de la berline.

En essence, le choix est assuré par la version E200. Un quatre-cylindres 2.0 l turbo-essence mild hybrid développant 204 chevaux et 320 Nm de couple et dont la fiche technique avance une consommation 6,7 l/100 km et des émissions de CO2 de 152 g/km.

En diesel, l'offre est axée autour de la version E220d. Un quatre-cylindres 2.0 l turbo-diesel de 197 ch pour 440 Nm. Sa consommation est annoncée à 5 l/100 km pour des émissions de CO2 de 131 g/km.

Enfin, le catalogue comprend aussi une version hybride rechargeable nommée E300e combinant au quatre-cylindres 2.0 l turbo-essence de 204 ch un moteur électrique de 95 kW/129 ch. Ce qui donne une puissance et un couple de 230 ch et 550 Nm pour 0,9 l/100 km et 13 g/km de CO2. L'apport en énergie du moteur électrique étant assuré par une batterie lithium-ion de 25,4 kWh, une capacité équivalente à celle que l'on trouve sur une Renault Twingo E-Tech Electric. Ce qui permet au véhicule de parcourir jusqu'à 113 kilomètres en mode zéro émission.