Mercedes-Benz poursuit le renouvellement de sa gamme de véhicules compacts

Après le renouvellement des berlines Classe A (silhouettes hatchback et tricorps) et du monospace Classe B ainsi que de leurs dérivés coupés, les Mercedes-Benz CLA et CLA Shooting Brake, le constructeur premium allemand s’attaque à présent aux SUV GLA et GLB, arrivés eux-aussi à mi-vie, comme l'indique ce graphique de nos confrères Car Industry Analysis.

Mercedes current lineup is 3.7 years old. This chart shows how fast this brand has been launching new products over the years. From the 22 models available today, 15 of them are still in the productive years (introduction and growth phases). E-Class, GLC Coupe to be replaced soon pic.twitter.com/SyHR1iujRr