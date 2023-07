Mercedes-Benz se lance dans la guerre des prix initiée par Tesla

La guerre des prix entre constructeurs de véhicules électriques – initié par l'Américain Tesla – se poursuit. Et un nouvel acteur entre en jeu sur la scène européenne. Il s'agit de Mercedes-Benz.

Le constructeur premium allemand avait déjà été contraint de revoir ses tarifs à la baisse en Chine fin 2022 mais, jusqu'alors, la firme de Stuttgart se refusait à adopter cette stratégie en Europe, et donc en France.

Comme l'indiquaient L'Automobile & L'Entreprise et Auto Infos mi-juin, les tarifs des véhicules 100 % électriques composant la gamme Mercedes-Benz EQ ont fortement évolué ces dernières semaines. Parfois à la hausse, mais surtout à la baisse.

Les Mercedes-Benz électriques deviennent éligibles au bonus écologique

Les réductions de prix concernant la gamme Mercedes-Benz EQ ont été officialisées le 10 juillet dernier, avec la mise à jour du configurateur en ligne, des catalogues et grilles tarifaires de chaque modèle.

Mieux, certains véhicules peuvent à nouveau prétendre au bonus écologique accordé par l'État. Ce qui permet de défalquer sur la facture 3 000 (clients professionnels) à 5 000 euros (clients particuliers) supplémentaires.

Les Mercedes-Benz EQA et EQB repassent sous la barre des 50 000 euros

Mercedes-Benz EQA : la gamme, les prix Motorisation / Finition Edition Progressive Line Business Line AMG Line EQA 250 + (140 kW/190 ch + 66,5 kWh) 46 950 € * 55 750 € 55 750 € 55 750 € EQA 350 4Matic (215 kW/292 ch + 66,5 kWh) // // // 64 700 €

* Bonus écologique non-déduit

D'une manière plus concrète, le duo de SUV compacts Mercedes-Benz EQA/EQB enrichit sa gamme d'une nouvelle finition d'entrée de gamme, Edition, permettant de repasser sous la barre symbolique des 50 000 euros et de bénéficier du coup de pouce gouvernemental, comme l'indiquent nos tableaux.

Mercedes-Benz EQB : la gamme, les prix Motorisation / Finition Edition Progressive Line Business Line AMG Line EQB 250 + (140 kW/190 ch + 66,5 kWh) 46 950 € * 59 200 € 59 700 € 61 200 € EQB 350 4Matic (215 kW/292 ch + 66,5 kWh) // // // 68 150 €

* Bonus écologique non-déduit

Si ses tarifs ont légèrement évolué – à la hausse – le ludospace Mercedes-Benz EQT (cousin technique des Renault Kangoo E-Tech et Nissan Townstar EV Combi) demeure lui aussi éligible au bonus écologique grâce à ses tarifs contenus.

Mercedes-Benz EQT : la gamme, les prix Motorisation / Finition Style Progressive EQT 200 (90 kW/122 ch + 45 kWh) 45 410 € * 47 810 € *

* Bonus écologique non-déduit

Nouvelle entrée de gamme pour la Mercedes-Benz EQE

En ce début de second semestre 2023, la Mercedes-Benz EQE reçoit une nouvelle finition d'entrée de gamme. Ainsi, la Mercedes-Benz EQE 300, dotée d'un moteur électrique de 180 kW (245 ch) développant 550 Nm de couple et d'une batterie lithium-ion de 89 kWh promettant de 530 à 620 kilomètres d'autonomie, est disponible en version Executive Line à 69 900 euros. Soit près de 10 000 euros de moins que la version suivante EQE 300 AMG Line affichée à 80 600 euros ou la plus puissance EQE 350 Electric Art facturée 80 150 euros.