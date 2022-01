Einride commande 120 eActros à Mercedes-Benz Trucks

Après le lancement de la production de l'eActros alimenté par batterie à l'usine de Wörth am Rhein en octobre, Mercedes-Benz Trucks enregistre sa première commande importante de 120 de ces véhicules pour l’entreprise suédoise de fret Einride. Celle-ci déploiera la flotte de modèles eActros 300 et eActros 400 auprès de clients sur les principaux marchés européens. Le constructeur débutera la livraison des véhicules sur le plan local, qui seront utilisés dans des opérations de distribution lourde à partir de la mi-2022.

« Avec les eActros, nous sommes entrés dans une nouvelle ère électrique du transport routier de marchandises. Notre objectif est d'électrifier plus de la moitié de nos nouveaux véhicules en Europe d'ici 2030. Cette commande majeure démontre que l'eActros est le bon véhicule et elle nous conforte sur la voie de la décarbonisation complète du secteur des transports », explique Karin Rådström, membre du conseil d'administration de Daimler Truck Holding AG, responsable pour les régions Europe et Amérique latine et de la marque Mercedes-Benz Truck.

Rappelons que les batteries de l'eActros peuvent être composées de trois (eActros 300) ou de quatre packs de batteries (eActros 400), chacun d'entre eux ayant une capacité installée de 112 kWh et une capacité utilisable d'environ 97 kWh. Équipé de quatre packs de batteries, l’eActros 400 peut parcourir jusqu'à 400 kilomètres. Le cœur technologique du camion électrique est son unité d'entraînement, qui se compose d'un essieu électrique rigide avec deux moteurs électriques intégrés et une transmission à deux vitesses. Les deux moteurs refroidis par liquide fournissent une puissance continue de 330 kW et une puissance de pointe de 400 kW. En outre, l'énergie électrique peut être récupérée par le biais de la récupération lors d'une conduite prévoyante. L'énergie récupérée au freinage est réinjectée dans les batteries des eActros et est alors à nouveau disponible pour alimenter le véhicule. Les eActros peuvent être chargés jusqu'à 160 kW. Sur une station de charge rapide conventionnelle en courant continu avec un courant de charge de 400 A, il faut un peu plus d'une heure pour charger les trois blocs de batteries de 20 à 80 % de leur capacité.

Une structure de production flexible

Le premier Actros électrique produit en série est sorti des chaînes de l'usine de Wörth am Rhein début octobre 2021. Le Future Truck Center, qui a été officiellement mis en service lors de ce lancement, est le cœur de la production en série de l'eActros. L'eActros est fabriqué de manière flexible sur la chaîne de montage existante, avec des camions à moteur conventionnel, avant d'être amené dans le Future Truck Center pour être électrifié. L'assemblage de différents types de véhicules dans l'usine de Wörth sera fondamentalement intégré dans la mesure du possible et la structure de base du véhicule sera construite sur une seule ligne de montage – indépendamment du fait qu'un moteur à combustion conventionnel ou une chaîne cinématique électrique soit installé.

À l'avenir, l'électrification d'autres camions Mercedes-Benz neutres en carbone aura également lieu dans le Future Truck Center. La production en série de l'eEconic, qui a été développé pour une utilisation municipale, devrait débuter au second semestre 2022. L'eActros LongHaul, alimenté par batterie et destiné au transport routier de longue distance, devrait être prêt, lui, pour la production en série en 2024.