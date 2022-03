Mercedes-Benz Trucks dresse le palmarès 2021 du « Service 5 étoiles »

Très attendu par le réseau français de Mercedes-Benz Trucks, le palmarès du « Service 5 étoiles » a pour but de challenger sur 156 points de service le réseau français des marques Mercedes-Benz et Fuso afin d’améliorer de façon continue le service offert aux clients.

Il convient de rappeler que la « plaque de service » peut totaliser jusqu’à cinq étoiles. Ce trophée, qui a pour but d’améliorer le service offert à ses clients, note le réparateur agréé sur 156 points de service établis par le réseau français des marques Mercedes-Benz et Fuso.

Dans ce programme, quatre catégories (dix critères pour chacune) sont évaluées : réception/management, atelier, commerce pièces de rechange et Service 24. Le tout est contrôlé par un organisme indépendant. Le tout, contrôlé par un organisme indépendant, génère un classement final de l’ensemble des ateliers français et permet, de plus, de remettre un trophée par chacune de ces quatre catégories.

En 2020, les vainqueurs des quatre catégories sont les suivants :

- Réception et management : Etoile Pro – Sautron (44).

- Business pièces de rechange : SPVI – Bayonne (64).

- Atelier : Ziegler Services à Bressuire (79).

- Service 24 : Covema – Charleville-Mézières (08).

Le Super Trophée a, lui, été remporté par Gorrias Services à Saint-Quentin dans l’Aisne.

Plus d'étoiles encore

En 2021, 145 sites ont reçu une plaque, dont 67 à « 5 étoiles ». Il s’agit d’une nette progression par rapport à l’année dernière (63 sites). Conséquence : les établissements « 4 étoiles » sont presque aussi nombreux cette année avec 24 sites récompensés contre 25 l’an passé. Plus de la moitié du réseau français est donc désormais « 4 ou 5 étoiles ». Enfin, 26 sites n’ont obtenu qu’une ou deux étoiles.