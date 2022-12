Mercedes-Benz Trucks France devient Daimler Truck France

Dans la continuité de la séparation des actifs du groupe Daimler et la création de Daimler Truck il y a un an tout juste, et afin de coller au mieux à la nouvelle organisation mondiale du groupe, Mercedes-Benz Trucks France, société créée le 1er avril 2019, change de raison sociale et devient dès aujourd’hui Daimler Truck France SASU.

Cette entité nouvellement baptisée continuera à assurer la distribution et la réparation des produits et services des marques Mercedes-Benz, FUSO et Unimog dans l’Hexagone et les DOM.

Une organisation inchangée

Ce changement de raison sociale n’a aucune incidence sur l’ensemble de l’organigramme de l’entreprise. Henri Paccalin reste le président-directeur général de Daimler Truck France.