Mercedes-Benz Trucks France présente à ses moniteurs-experts l’eActros et le Fuso eCanter

Les 32 moniteurs-experts du réseau français de Mercedes-Benz Trucks ont pu découvrir sur le campus Michelin de Ladoux, les nouveaux véhicules eActros et Fuso eCanter.

Alors que l’offre de produits 100 % électrique à batteries de Mercedes-Benz Trucks ne cesse de se développer, l’ensemble des moniteurs-experts du réseau français de la marque a pu découvrir l’eActros et le Fuso eCanter durant deux jours de formation technique organisée au campus Michelin de Ladoux.

Au programme : appréhender l’ensemble de ces camions dotés d’une technologie très novatrice et dont l’utilisation diffère largement des habituels camions à motorisation diesel. Une formation éminemment importante puisque, rappelons le, les moniteurs-experts de Mercedes-Benz Trucks sont chargés de faire découvrir les nouveaux produits et/ou de mettre en main ces nouveaux véhicules auprès des clients français de la marque.

Comment charger ces camions, comment utiliser au mieux l’autonomie disponible, comment récupérer l’énergie disponible lors des freinages, comment carrosser ces camions, autant de questions nécessaires et indispensables auxquelles ont pu répondre les experts de la marque présents lors de cette formation. Après ces quelques jours passés en Auvergne, les 32 moniteurs-experts français sont désormais parés pour mettre à la route ces camions d'un nouveau genre et former les clients aux nouvelles pratiques que ces véhicules exigent.