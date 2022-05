Mercedes-Benz Trucks lance la deuxième génération de MirrorCam

En 2014, Mercedes-Benz Trucks a présenté un premier camion doté de caméras à la place des rétroviseurs. La production en série de la MirrorCam a été lancée en 2018. Cette année, il dévoile une deuxième génération de ce système disponible sur les Actros, eActros et Arocs. Cette nouvelle génération se distingue par des bras de caméras raccourcis de 10 cm, et intègre de nouveaux paramètres d'image améliorés pour une représentation plus réaliste de l'environnement et plus d'informations sur l'image. La dimension plus courte convient aux nouvelles cabines et permet à la caméra de ne pas dépasser le rétroviseur de trottoir. Par ailleurs, le bord anti-goutte du boîtier a été amélioré grâce à un lamier qui éloigne ainsi l'eau de pluie de l'objectif. Mercedes-Benz Trucks a optimisé le mappage des tons afin d'améliorer les couleurs et la luminosité. Le nouveau système entend aider à gérer des situations telles que les dépassements, les manœuvres, la conduite dans une mauvaise visibilité et dans l'obscurité, les virages et les passages étroits.

Les fonctionnalités de la première génération sont toujours disponibles, comme le mode grand angle pour les manœuvres en marche arrière, les lignes de distance sur l'écran pour mieux évaluer la distance des objets derrière le véhicule conduit, le panoramique de l'image de la caméra dans les virages ou la surveillance des environs du véhicule pendant les périodes de repos. L'assistant de virage de Mercedes Benz Trucks peut toujours interagir avec la MirrorCam et l'alerter en cas de danger.