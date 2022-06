Mercedes-Benz Trucks lance les tests de l'eActros LongHaul

Après le lancement sur le marché de l'eActros pour la distribution lourde en 2021, Mercedes-Benz Trucks poursuit son programme « électrique ». Pour la longue distance, l'eActros LongHaul, avec une autonomie d'environ 500 kilomètres en une seule charge de batterie, devrait être prêt pour la production en série en 2024. Les premiers prototypes de ce camion de 40 tonnes font actuellement l'objet de tests internes et les ingénieurs de la marque prévoient de commencer les essais du camion sur les routes publiques cette année. L'eActros LongHaul permettra une recharge à haute performance, dite « recharge mégawatt ».

Mercedes-Benz Trucks prépare également d'autres variantes de l'eActros – notamment l'eActros 300 et l'eActros 400 – et, dès le mois de juillet, l'eEconic, plutôt destiné à l'usage urbain, devrait sortir de la chaîne de production de l'usine de Wörth en tant que deuxième véhicule de série entièrement électrique. L'objectif de Mercedes-Benz Trucks est de porter à plus de 50 % la part des véhicules neufs localement neutres en CO2 en Europe d'ici à 2030.

L'ambition de Daimler Truck est de ne proposer en Europe, au Japon et en Amérique du Nord que des véhicules neufs dont le fonctionnement est neutre en CO2 d'ici à 2039. Les Mercedes-Benz eCitaro et Mercedes-Benz eActros sortent déjà des chaînes de montage de la marque respectivement depuis 2018 et 2021. Le Mercedes-Benz eEconic, le FUSO eCanter et le Freightliner eCascadia suivront plus tard cette année, et d'autres véhicules neutres en CO2 au niveau local sont d’ores et déjà prévus.

Dans la seconde moitié de cette décennie, le constructeur prévoit de compléter sa gamme avec des véhicules de série alimentés par des piles à combustible à base d'hydrogène. L'objectif ultime est de mettre en circulation des véhicules neutres en CO2 d'ici à 2050.