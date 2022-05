Mercedes-Benz Trucks nomme Stina Fagerman à la tête du marketing, des ventes et des services

Stina Fagerman a pris la responsabilité du marketing, des ventes et des services de la division Daimler Mercedes-Benz Trucks le 1er mai 2022.

Jusqu'à la fin de l'année 2021, Stina Fagerman était directrice générale et membre du conseil d'administration de Scania Siam Co Ltd en Thaïlande. Elle a commencé sa carrière en 2007 en tant que stagiaire auprès de la marque suédoise, après avoir obtenu un master en ingénierie et gestion industrielles à l'Université de technologie de Chalmers à Göteborg.

Dans les années qui ont suivi, elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de la division des ventes de Scania. Avant de prendre ses fonctions en Thaïlande, elle a été nommée directrice des ventes Camions & Bus et membre de l'équipe de direction de Scania Schweiz AG en 2015.