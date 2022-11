Mercedes-Benz réalise les premiers essais en altitude de son camion à pile à combustible

Sur la liste d’un programme d'essais chargé qui ont duré une semaine, les ingénieurs de Daimler Truck ont franchi à plusieurs reprises le col du Brenner situé à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, à une altitude d’environ 1 370 mètres.

Pour la bonne organisation de ces essais c'est la ville de Bolzano, en Italie qui a servi de base arrière grâce a une station-service à hydrogène exploitée par H2 South Tyrol. En outre, la topographie des environs est idéale pour tester les performances du système de piles à combustible à différentes altitudes. L'un des points forts de ces essais a été la conduite du tracteur sur la route du mont Penser Joch, à une altitude de 2 211 mètres. Les résultats de ce premier programme d'essais en altitude concernant l'interaction entre la pile à combustible et la batterie sur une topographie exigeante, ainsi que la stratégie d'exploitation prospective sur la route du Brenner, sont maintenant intégrés dans le développement ultérieur du véhicule de série. D'autres essais en terrain montagneux sont prévus pour l'année prochaine.

Sur la voie d'un avenir neutre en CO2, Daimler Truck a défini son orientation stratégique et poursuit une stratégie à double voie dans l'électrification de son portefeuille avec des moteurs à batterie et à hydrogène. Le Mercedes-Benz GenH2 est développé en particulier pour des applications flexibles et exigeantes dans le segment du transport lourd sur longue distance. L'objectif de développement est une autonomie de 1 000 kilomètres et plus. Le début de la production en série est prévu pour la deuxième moitié de la décennie.