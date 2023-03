Mercedes-Benz Trucks teste ses camions électriques en Finlande

Pour les entreprises de transport, les camions électriques, même dans des conditions météorologiques difficiles, telles que le froid, le verglas ou la neige, doivent remplir leur mission en toute fiabilité au même titre que leurs homologues à moteurs thermiques. Dans ce contexte, les essais hivernaux de Mercedes-Benz Truck à Rovaniemi, en Finlande, se sont une fois de plus révélés être d'importants tests d'endurance.

Ils ont porté sur des véhicules de différentes séries, y compris des prototypes de l'eActros LongHaul à batterie, dont la production est prévue pour 2024, et de l'eActros 300 à batterie en version tracteur. Dans des conditions climatiques extrêmes, telles que des routes enneigées et verglacées, des vents violents et des températures allant jusqu'à moins 25 degrés, l'équipe de développement et d'essais a testé les différents modèles afin d'en déduire des mesures possibles d'optimisation.

Dans le cas de l'eActros LongHaul et de l'eActros 300 en version tracteur, les experts ont accordé une attention particulière aux propriétés de la batterie et à la transmission électrique sur site dans des conditions météorologiques défavorables. À cette fin, des éléments tels que les propriétés de démarrage et la protection des composants de la transmission contre les basses températures, les logiciels et les interfaces ont été testés. En outre, les systèmes de gestion thermique et énergétique ont été soumis à des essais intensifs. Ces deux systèmes garantissent que la température de la chaîne cinématique et de la cabine du conducteur est correctement régulée et que l'énergie est utilisée de manière efficace, même à basse température.

Christof Weber, responsable global testing Mercedes-Benz Trucks : « Nous sommes très satisfaits des résultats de nos essais. Les tests portant sur les propriétés des batteries et du groupe motopropulseur électrique à des températures extrêmes ou sur les propriétés de conduite du véhicule sur des routes glissantes et verglacées le démontrent : même dans des conditions hivernales extrêmes, nos camions à batterie sont pleinement opérationnels.»

Ces essais hivernaux comprenaient également de nombreux tests sur les propriétés de conduite et de freinage sur des surfaces présentant différents niveaux d'adhérence, ainsi que sur l'impact de la neige fondue, par exemple, sur l'efficacité des capteurs des systèmes d'aide à la conduite. Il a également été testé la façon dont l'assistant de stabilité de la remorque peut réduire le risque de dérapage des ensembles dans les virages ou lors de manœuvres d'évitement sur les routes hivernales, ainsi que la façon dont la MirrorCam gère les différentes conditions de contraste sur la glace et la neige.