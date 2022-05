Mercedes-Benz Utilitaires s'attaque à la réparation mobile

Mercedes-Benz accompagne son réseau dans le développement de la nouvelle prestation d'atelier mobile. Ainsi, 15 Sprinter sont en service dans différentes régions, comme l'Île-de-France, Lyon, Nice, Perpignan, etc. Les Sprinters, estampillés "L'Atelier Mobile", sont équipés du nécessaire pour réaliser l'entretien et la petite réparation des véhicules utilitaires légers, à savoir d'une valise de diagnostic, de pièces détachées, une caisse à outils ou encore un récupérateur d'huile. Anthony Sousa, directeur après-vente Mercedes-Benz VI Lyon, commente : « le Sprinter atelier mobile permet de réaliser les interventions plus rapides chez certains clients flottes demandeurs, particulièrement ceux excentrés sur l’Ouest Lyonnais. » En fonction de leur configuration, différentes prestations sont proposées (vidange, disques, plaquettes, balais d'essuie-glace, diagnostique, entretien hayon voire carrosserie légère). Ce nouveau service permet également plus de flexibilité pour le client qui choisit la date et le lieu de l'intervention. Virginie Guinot, directrice SAV Vans de Mercedes-Benz France, conclut : « L’Atelier Mobile de Mercedes-Benz utilitaire est un service personnalisé de proximité proposé par certains réparateurs agréés Mercedes-Benz VUL, actuellement au nombre de 15 en France. Ce service sera sans doute amené à se développer dans le futur afin d’être toujours au plus près de la demande client. »