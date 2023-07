Mercedes-Benz va introduire le « changement de voie automatique » en Europe

Déjà disponible sur les Classe C, Classe E et Classe S, ainsi que sur tous les modèles Mercedes‑Benz de la série EQ vendus aux États-Unis et au Canada, la fonction changement de voie automatique, ou ALC (Automatic Lane Change) va être proposée prochainement en Europe.

La fonction ALC fait partie intégrante et complète l'assistant de régulation de distance Distronic de la marque. Si un véhicule plus lent se trouve devant lui, le véhicule peut lui-même changer de voie dans la plage de vitesse de 80‑140 km/h et effectuer un dépassement entièrement automatique si des marquages de voie sont détectés et que l'espace disponible est suffisant. Il faut pour cela que la limitation de vitesse soit affichée sur la route et que le véhicule soit équipé du système de navigation MBUX. Notons que le dispositif n'a besoin d'aucune impulsion de la part du conducteur pour exécuter le changement de voie automatique.

Grâce à l’assistance à la conduite, le système aide également à naviguer vers les sorties et à changer d'autoroute. Étant donné que le conducteur reste responsable de la supervision avec le système SAE de niveau 2, même pendant le changement de voie automatique, Mercedes-Benz a délibérément décidé que les mains devaient rester sur le volant.

« Depuis des années, Mercedes-Benz établit des normes dans les domaines de la conduite automatisée et des programmes d'aide à la conduite. Aujourd'hui, avec Drive Pilot, nous proposons les premiers véhicules dotés d'une conduite hautement automatisée SAE de niveau 3 certifiée à l'échelle internationale. Les véhicules équipés de cette technologie sont disponibles en Allemagne depuis 2022 et pourront bientôt être commandés aux États-Unis : l’Intelligent Park Pilot est le premier système certifié au monde pour le stationnement entièrement automatisé, sans conducteur, SAE de niveau 4. Un grand nombre de nos clients en Allemagne l'utilisent déjà. Et maintenant, nous offrons une expérience de conduite plus confortable avec le système d'aide à la conduite « Automatic Lane Change », déjà disponible aux États-Unis et que nous sommes désormais en mesure de proposer en Europe également. » annonce Markus Schäfer, membre du Conseil d'Administration Mercedes-Benz Group AG, directeur technologie, développement et achat