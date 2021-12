Mercedes-Benz Vans augmente l'autonomie de son e-Vito

Mercedes-Benz Vans vient de revoir les caractéristiques techniques de son eVito, la version 100 % électrique du fourgon moyen Vito. Pour le millésime 2022, le véhicule reçoit un bloc électrique de 80 kW (115 ch) désormais couplé à une batterie de 60 kWh. Soit de quoi parcourir de 242 à 314 kilomètres avec une seule charge, selon le cycle WLTP. Disposant, de série, d'un chargeur embarqué de 50 kW, le véhicule peut être équipé, en option, d'un chargeur de 80 kW. Plus concrètement, selon la solution retenue, le constructeur promet ainsi une charge de 10 à 80 % en 50 ou 35 minutes sur une borne rapide DC. Proposé en deux longueurs (5,14 mètres ou 5,37 mètres), le fourgon offre un volume de chargement maximal de 6,6 m³.

« Le nouveau fourgon Mercedes-Benz Vans eVito ouvre la mobilité électrique commerciale à encore plus de cas d'usage et, grâce à sa plus grande autonomie, offre également une solution pour les zones suburbaines et rurales », se félicite Klaus Rehkugler, vice-président ventes et marketing Mercedes-Benz Vans dans un communiqué. Et de poursuivre : « Au vu de son niveau d'équipement, de ses tarifs de location attractifs et des subventions publiques disponibles, l'eVito est comparable à un Vito à propulsion conventionnelle [thermique, ndlr] en termes de TCO dans de nombreux cas d'utilisation. C'est un aspect important, en particulier pour les entreprises et leurs flottes, qui montre une fois de plus que la mobilité électrique est désormais parfaitement adaptée à un usage quotidien ».