Mercedes-Benz Vans : déjà 5 millions de véhicules utilitaires légers produits par l'usine de Düsseldorf

L'ambiance est la fête du côté de l'usine Mercedes-Benz Vans de Düsseldorf. Inauguré en 1962, ce complexe industriel fête ses 60 ans cette année et s'offre en même temps un record de production. Un Mercedes-Benz eSprinter – déclinaison 100 % électrique du grand fourgon Sprinter – un peu spécial est sorti des chaînes voilà quelques jours : il s'agit du 5 millionième fourgon produit sur le site.

« Avec le 5 millionième fourgon, nous célébrons une étape très spéciale à l’usine de Düsseldorf. En cet anniversaire de production, je félicite chaleureusement l’usine et toute l’équipe. Sans sa force d’innovation, son professionnalisme et son engagement au quotidien, nous ne serions pas ici aujourd’hui. J’attends avec impatience l’avenir de Düsseldorf et surtout d’autres étapes telles que, à partir de 2023, la prochaine génération de l’eSprinter », a déclaré, à cette occasion, Michael Hellmann, le directeur du site.

Bientôt quatre générations de Mercedes-Benz Sprinter produites

Le constructeur allemand rappelle dans un communiqué que cette usine a été intégrée au groupe Daimler-Benz AG dans les années 1960, après la reprise d'Auto-Union. Elle constitue aujourd'hui « l'un des plus grands sites de production de Mercedes-Benz Vans ». Aussi, l'usine de Düsseldorf – qui se déploie sur 690 000 mètres carrés et emploie 5 900 salariés – produit depuis 1995, le grand fourgon Sprinter dont trois générations ont été mises à la route. À noter toutefois, que les versions châssis sont produites à Ludwigsfelde, près de Berlin.

Fin 2023 entrera en production la prochaine génération d'eSprinter 100 % électrique bâtie sur « une nouvelle plateforme de polyvalence électrique » en vue d'être proposé sur de nouveaux marchés comme aux États-Unis et au Canada.