Mercedes-Benz Vans devient partenaire de la Capeb

La Capeb incite ses adhérents à rouler en utilitaire Mercedes-Benz Vans. Jean-Christophe Repon, le président de l'organisation professionnelle, via sa filiale Béranger Développement, a signé avec Christophe Ajax, directeur commercial Vans de Mercedes-Benz France et Brice Grevaz, directeur administratif et financier de l'entreprise, un partenariat « visant à accompagner les entreprises artisanales du bâtiment dans l'acquisition » d'un VUL de la marque.

Plus concrètement, le constructeur s'est engagé à offrir aux entreprises adhérentes un contrat d'entretien "Complète" 36 mois et 60 000 kilomètres comprenant une extension de garantie, l'entretien et le remplacement des pièces d'usure pour tout achat d'un modèle (Citan, Vito ou Sprinter) issu de la vaste gamme des utilitaires Mercedes. Outre la mise en avant de offre auprès de ses membres, la Capeb s'est engagée à « recueillir et analyser les besoins d'achat des adhérents, analyser les propositions et solutions techniques, tester les produits et matériels [du constructeur] ».