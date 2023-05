Mercedes-Benz eCitan : le petit utilitaire électrique disponible dès 34 000 €

La nouvelle génération du Citan, lancée en 2021, poursuit son développement et accueille dans sa gamme une version 100 % électrique. Pour répondre aux besoins des professionnels, cette nouvelle déclinaison du petit utilitaire est lancée en deux longueurs : version longue (4498 mm) et extra-longue (4922 mm). Suivant le modèle, l’autonomie se situera entre 280 et 284 kilomètres (WLTP) avec une capacité de chargement et de charge utile comparable aux modèles thermiques, 3,7 m3 et jusqu’à 722 kilos pour la version longue par exemple.

Basé sur la même plateforme que le nouveau Renault Kangoo, sous le capot, le modèle est doté d'une motorisation électrique d'une puissance maximale de 90 kW (122 ch) pour un couple maximal de 245 Nm. Les conducteurs peuvent choisir entre deux programmes de conduite (Confort et Eco) et trois niveaux de récupération d'énergie (D- / D / D+). L'eCitan est livré avec un chargeur 11 kW pour une recharge en 4,5 heures mais propose en option un chargeur 22 kW (2,5 heures) ou 75 kW CC3 pour accéder à la recharge rapide et passer 10 à 80 % de la batterie en 38 minutes.

Comme les versions essence et diesel, l'eCitan est disponible en trois finitions : First, Pro et Select. La première propose déjà une série d'équipements complète : volant multifonction, siège conducteur réglable en hauteur avec support lombaire, accoudoir avec compartiment de rangement, système multimédia MBUX avec DAB, services Mercedes me Connect, Apple CarPlay ou Android Auto, rétroviseurs extérieurs chauffants et ajustables électriquement. Du côté des aides à la conduite, en revanche, il compte seulement l'alerte conducteur en cas de fatigue et le régulateur de vitesse. De nombreuses options sont également au catalogue comme l'aide au stationnement vers l’arrière, l'Active Parking Assist, l'assistance active au maintien de la trajectoire, l'assistant de limitation de vitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore l'assistant de régulation de distance Distronic.

Au niveau des tarifs, il y a finalement peu de différence avec le Renault Kangoo Van E-Tech. La gamme débute à 34 000 € HT (contre 33 600 € pour le modèle du Losange) et culmine à 39 350€ HT pour une finition Select sur la version extra-longue. Les prix s'entendent hors bonus de 5 000 € que l'eCitan devrait conserver puisqu'il est produit aux côtés de son cousin français à l'usine MCA de Maubeuge, filiale du groupe Renault.