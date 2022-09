Mercedes-Benz Vans et Rivian vont faire équipe sur les véhicules utilitaires électriques

Mercedes-Benz Vans et le nouvel entrant Rivian annoncent la conclusion d’un protocole d’accord stratégique pour produire des véhicules utilitaires électriques, légers et grands, via une joint-venture. Dans le droit fil des multiples partenariats signés autour de l’électrification des véhicules, l’objectif poursuivi par les deux groupes réside dans une mise en commun des savoir-faire et un partage des investissements. « En travaillant ensemble, les deux entreprises seront en mesure de tirer parti des synergies opérationnelles et d’augmenter considérablement la rentabilité pour aider à rendre les utilitaires électriques plus abordables avec un coût total de possession attrayant », déclarent ainsi à l’unisson les directions de Mercedes-Benz et Rivian.

Deux plateformes hébergées dans une usine du groupe Mercedes-Benz

Dans un premier temps, le principe des plateformes communes sera déployé : la plateforme 100 % électrique VAN. EA (MB Vans Electric Architecture) de Mercedes-Benz Vans et la plateforme Rivian Light Van (RLV) de deuxième génération. La production sera localisée dans un site existant de Mercedes-Benz en Europe centrale et orientale après rénovation et définition de nouveaux standards communs. Avec cette joint-venture 50/50, Rivian signera son implantation industrielle sur le marché européen.

Rivian est sous pression

« Nous avons une expertise avérée sur les process d’industrialisation, mais sur un autre plan, Rivian apporte de nouvelles compétences technologiques liées à la mobilité électrique. Cet accord est donc un bon moyen de créer les conditions d’un accord gagnant-gagnant », souligne Mathias Geisen, directeur de Mercedes-Benz Vans, qui précise par ailleurs que cet accord est complémentaire de celui conclu avec Renault, dans la mesure où il ne s’agit pas des mêmes segments.

Pour de nombreux observateurs, ce partenariat arrive à point nommé pour Rivian qui rencontre quelques difficultés industrielles dans la montée en puissance de sa production, sur son site de l’Illinois (États-Unis), pour ses modèles R1T, R1S et Electric Delivery Van. Rivian a aussi dû reporter certains programmes de développement. Le groupe consomme trop de cash, 1,2 milliard de dollars sur le seul deuxième trimestre 2022, et les places de marché l’ont sanctionné, malgré l'entrée de George Soros (Amazon) au capital, le titre dévissant de 68 % depuis le début de l’année.

Réorganisation industrielle chez Mercedes-Benz : un point de vigilance pour le personnel

Cet accord s’inscrit en fait dans une plus vaste réorganisation du réseau de production de Mercedes-Benz Vans pour les grands fourgons en Europe, sous le sceau de la mutation vers les véhicules électriques. De quoi inquiéter les représentants du personnel à l’image d’Ergun Lümali, président du comité d’entreprise de Mercedes-Benz Group AG : « Nous exigeons dans le réalignement envisagé du réseau de production européen de grandes camionnettes, que les deux sites allemands aient des perspectives claires et à long terme et que les grands utilitaires à l’étoile continuent d’être produits en Allemagne. La configuration de production prévue entraînera des changements, il est donc encore plus important maintenant d’engager des discussions constructives avec les comités d’entreprise de Düsseldorf et de Ludwigsfelde ».