Mercedes-Benz Vans France : Vittorio Braguglia succède à David Perdomo Hollatz

C'est désormais officiel : Vittorio Braguglia est le nouveau patron de Mercedes-Benz Vans France. Depuis le 1er juillet dernier, ce Suisse de 53 ans remplace, au poste de directeur général, David Perdomo-Hollatz, nommé mi-janvier directeur des ventes Mercedes-Benz Vans Europe et du management vans Allemagne.

Jusqu'à présent, Vittorio Braguglia - dont la carrière a débuté en 1997 chez Smart GmbH à différents postes dans l'après-vente - était aux commandes de la division Mercedes-Benz Own Retail Cars & Vans Europe, dont les équipes « ont géré avec succès l'organisation ainsi que la transformation et la restructuration des sites Own Retail », souligne un communiqué de le marque.

De 2011 à 2014, le nouvel arrivant dans l'organigramme de Mercedes-Benz France occupait le poste de P-DG de la succursale Mercedes-Benz à Rome et a fait d'elle « l'un des distributeurs les plus performants d'Italie ». Auparavant, entre 2007 et 2011, Vittorio Braguglia avait occupés différents postes à responsabilités comme directeur des ventes et marketing ou encore responsable du réseau Mercedes-Benz Italie. Il fut également directeur du service après-vente de Smart en Allemagne de 2003 à 2007 et district manager puis directeur des ventes Chrysler/Jeep en Suisse de 2001 à 2003.