Mercedes-Benz Vans : l'EQV se transforme en ambulance

Référencé, comme le eVito et le eVito Tourer à l’Ugap, l’EQV convainc de plus en plus d’utilisateurs publics et privés. Après la phase de développement, en étroite collaboration avec l’équipe Relations Carrossiers de Mercedes-Benz France, le premier modèle transformé en

ambulance est sorti des ateliers de la société Les Dauphins. Le véhicule, avec ses 350 km d'autonomie annoncés en WLTP, servira à la société Les Ambulances de Garde pour un usage urbain.

« Nous sommes fiers d’être le premier carrossier constructeur à proposer une ambulance électrique en France et avons collaboré durant plusieurs mois avec l’équipe relations carrossiers du siège de Mercedes France, explique Alexis Baptista, directeur général du carrossier. Le côté ‘précurseur’ attire énormément le monde du transport sanitaire et nous nous devions d’être à leur écoute. Nous croyons en l’avenir de cette première génération d’ambulance électrique, qui en anticipe sans doute d’autres. Cet EQV ambulance apporte la preuve de la capacité d’innovation de la société Les Dauphins. »