Mercedes-Benz Vans : Marcus Breitschwerdt passe la main à Mathias Geisen

Présenté comme l'un des « architectes du réalignement de Mercedes-Benz vers une entreprise technologique de premier plan dans le segment du luxe automobile et ayant joué un rôle clé dans la mise en œuvre de cette stratégie », selon les mots d'Ola Källenius, CEO de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, Mathias Geisen « est parfaitement placé pour succéder à Marcus Breitschwerdt à la tête de notre activité Vans », dès le 1er janvier 2022.

Âgé de 43 ans, Mathias Geisen évolue au sein du groupe automobile allemand depuis 1998. Après avoir occupé différents postes dans la gestion produit et commerciale au début de sa carrière, il a ensuite été nommé responsable des ventes Mercedes-Benz Vans – la division véhicules utilitaires de la firme de Stuttgart – hors Europe en 2013. Un poste occupé très brièvement puisque de 2014 à 2017, Mathias Geisen était directeur général de Mercedes-Benz Vans aux États-Unis « avant de diriger divers projets de développement de l'activité Vans en France », souligne l'entreprise dans un communiqué. Ce dernier a ensuite pris en charge « l'ensemble de la gestion produit de la gamme SUV, compactes et voitures électriques Mercedes-Benz avant de passer à la tête de la stratégie d'entreprise pour Daimler et Mercedes-Benz », est-il encore précisé.

Cultiver l'héritage

Cette nomination de Mathias Geisen à la tête de Mercedes-Benz Vans s'accompagne d'une nouvelle mission pour Marcus Breitschwerdt, l'actuel patron de la branche utilitaires de la marque à l'étoile. Ce dernier « a réaligné avec succès notre division Vans en termes d’activité, de stratégie et de technologie. Les résultats de son leadership réussi de Mercedes-Benz Vans sont un bilan solide, un portefeuille de produits attrayant et une marche claire vers un avenir purement électrique et connecté basé sur la nouvelle plateforme Van.EA. », a élogieusement salué Ola Källenius, lors de l'annonce du nom de son successeur. Et de poursuivre : « Au nom de toute l’entreprise, je tiens à remercier Marcus pour ses réalisations exceptionnelles chez Mercedes-Benz Vans. Je suis heureux qu’à l’avenir, il s’occupe de l’ensemble de notre héritage Mercedes-Benz AG et de nos activités Classic ».

Pour mémoire, Marcus Breitschwerdt, 60 ans, est entré au sein de la famille Mercedes-Benz en 1991 en tant que contrôleur de gestion avant de gravir les échelons et de diriger les filiales de la marque au Canada puis au Royaume-Uni avant de créer la division Mercedes-Benz Cars Europe en 2014 et de prendre la direction des activités Vans en 2019.