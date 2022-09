Mercedes-Benz Vans s'ouvre à la vente en ligne

En vitrine, s'exposent des modèles de différentes séries déjà préconfigurés. Les utilitaires électriques, comme l'eSprinter, ont aussi leur place comme les camping-cars avec le Marco Polo. « Dans un monde numérisé, nos clients souhaitent être plus flexibles lors de la commande de leurs fourgons et pouvoir nous contacter à tout moment. Avec l'extension de la boutique en ligne Mercedes‑Benz aux fourgons, nous exauçons ce souhait pour nos clients privés et professionnels », déclare Steffen Lucas, directeur général des ventes Transporteurs et Vans Allemagne. Si un client est intéressé par un véhicule, il peut soit le commander immédiatement en quelques clics et le recevoir chez un concessionnaire de son choix, soit organiser un essai routier avec un modèle comparable. Le revendeur reste ainsi l'interlocuteur privilégié dans la suite du processus. La livraison des véhicules se fait en moyenne dans les quatre semaines suivant la conclusion du contrat, qui se passe également en ligne. Sur demande, des conseillers sont disponibles par téléphone, e-mail ou chat pour répondre aux questions sur l'achat et le financement.