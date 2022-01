Mercedes en tête des rappels constructeurs

S’appuyant sur une analyse des notifications Rapex (pour « Rapid Exchange of Information System ») émises par la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs de la Commission européenne, le site Car-Recalls.eu a publié un classement des marques automobiles ayant opéré des rappels de véhicules l’an passé. Et c’est encore une fois Mercedes-Benz, pourtant établie sur le segment de qualité premium, qui en a signalé le plus à Rapex en 2021 avec 67 rappels, contre seulement 25 pour Volkswagen, en deuxième position. Sur la troisième marche du podium, on retrouve non loin derrière le Français Citroën (21), puis Audi et Opel ex-aequo avec 19 rappels. BMW, Peugeot, Porsche, Toyota et Volvo complètent le Top 10 tandis que Renault, neuvième en 2020, retombe à la seizième place en n’ayant pratiquement rappelé que son fourgon Master.

>> A LIRE AUSSI : Mercedes-Benz frappe fort avec le concept Vision EQXX et ses 1 000 km d'autonomie

Alors que le nombre des retours constructeurs en 2021 apparaît comparable à celui avancé en 2020, le nombre de modèles et de marques impactées par ces rappels a, lui, augmenté. De plus, le volume de rappels a été multiplié par six au cours des dix dernières années alors même que le Rapex ne prend en compte que ceux liés à des risques dangereux pour la sécurité, la santé et l'environnement – une bonne partie demeure donc exclue des statistiques. Un bond qui s’expliquerait par la complexité technique accrue des voitures modernes ainsi que la forte pression d’un marché ultra-concurrentiel obligeant les marques automobiles à lancer de nouveaux modèles dans des délais de plus en plus courts.

Les pannes moteur fréquemment en cause

Les fabricants confiant une grande majorité de la production des pièces à des fournisseurs mondiaux, le contrôle qualité s’avère également plus difficile. En plus d’une réduction des coûts de ces éléments, la généralisation de plates-formes communes entre constructeurs engendre aussi une plus grande répartition des défauts entre les différents modèles. D'ailleurs, concernant les problématiques les plus souvent rencontrées, le Rapex classe en tête les pannes de moteur (109 en 2021 contre 94 en 2020), talonnées par les risques d'incendie (105), les anomalies d'airbag (94) et des problèmes de freins (84) ou de suspensions (73). Curieusement, Tesla n’entre pas au Top 10 des rappels en 2021 mais, avec déjà trois campagnes de rappels sur la Model 3 en ce début d’année, dont une en France, la marque américaine pourrait figurer dans celui de 2022. Surtout si les soucis liés à son dispositif de conduite autonome ne s’améliorent pas…