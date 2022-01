Essai - Mercedes EQS 450+ : luxe watté

À l’heure où l’électrification complète est devenue la martingale, Mercedes n’entend pas bousculer ses meilleurs clients, ceux qui sont fidèles à la Classe S et à ses motorisations thermiques fussent-elles hybridées. Pour étendre le 100 % électrique jusqu’au sommet de sa gamme, la marque à l’étoile a conçu une nouvelle proposition, l’EQS. Elle entend capter une nouvelle clientèle, un peu auprès des plus jeunes clients de la Classe S (mais sans cannibaliser), et beaucoup auprès de la concurrence, parfois plus roturière et américaine. Mercedes a vu les choses en grand avec 5,22 mètres de long, un gabarit entre celui de la Classe S standard et sa version limousine.

L’espace à bord est des plus généreux, y compris aux places arrière mais l’habitacle donne envie de s’asseoir à l’avant pour profiter du clou du spectacle : l’hyperscreen (une option à 8 000 euros sur cette version). Ce bandeau, composé de trois écrans numériques et haptiques, court sur toute la largeur du tableau de bord, soit 1,41 mètre. Ainsi, le passager, reconverti en copilote 3.0, peut prendre les commandes tactiles du système d’info-divertissement ou se commander un massage personnalisé.

Une grosse bête de 2,5 tonnes

Pour mouvoir ce salon high-tech, Mercedes a tapissé le plancher de batteries jusqu’à atteindre 107,8 kWh. Un niveau « kolossal » qui confère une autonomie de 784 km (WLTP), proche d’une Classe S. Au prix, cependant, d’un surpoids de 500 kg par rapport à ce modèle. Mais la bonne surprise tient à la capacité de cette électrique à faire oublier son embonpoint en roulant. Grâce aux quatre roues directrices qui braquent à 10°, l’EQS manœuvre presque aussi serré qu’une Classe A. Sur route, ce braquage confère une étonnante agilité à la voiture qui reste imperturbable en haussant le rythme. Et grâce au travail réalisé à Stuttgart sur les suspensions, l’EQS est un épais tapis volant qui snobe les imperfections de la chaussée. De quoi arriver reposé à la prochaine borne qu’on choisira avec une puissance de 200 kW pour repartir en 31 minutes.