Mercedes et Michelin séduisent les travailleurs français

Selon une étude menée par l’institut de sondage YouGov, Mercedes arrive en tête des marques employeurs parmi les constructeurs automobiles, devant BMW et Audi. Dans la catégorie équipements et services, c’est cette fois Michelin qui triomphe face à Goodyear et Total.

Quelles sont les entreprises du milieu automobile les plus populaires auprès des actifs tricolores ? Au en tout cas celles qui jouissent d’une image de société où il fait bon travailler ? D’après les résultats d’une enquête menée par YouGov sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, Mercedes serait la marque constructeur la plus attractive avec un taux de 34,9 – calculé en faisant la moyenne du pourcentage de réputation positive et négative obtenus*. Affublé d’un score de 38,9, c’est toutefois Michelin qui surplombe le secteur automobile.

Renault hors du Top 10

Pour établir le classement des constructeurs automobiles, YouGov a interrogé tout un panel de 13 000 personnes auxquelles l’institut de sondage a soumis 33 marques. Et pour trouver le premier Français de la liste, il faut descendre du podium – dominé par le trio allemand premium Mercedes-Benz/BMW/Audi – et retomber à la cinquième position où se place Peugeot (23,4), juste derrière Ferrari (30,3) mais devant Volkswagen (21,8) et Tesla (19,9). Le peloton de queue, lui se constitue de Citroën (15,3), Toyota (15) et Land Rover (13,9). On remarque ainsi l’absence du tricolore Renault qui, malgré sa renommée, paie sans doute une stratégie salariale drastique avec 4 600 suppressions de postes annoncées en 2020 auxquelles s’ajoute la récente fermeture de sites de distribution parisiens.

Michelin gonflé à bloc

Pour évaluer le prestige de 38 équipementiers et entreprises de service, YouGov a cette fois fait appel à un échantillon de 12 000 personnes qui ont classé le pneumaticien Michelin loin devant la concurrence. Second, Goodyear n’arrive en effet qu’à 14,7, soit plus de 24 points d’écart. Sur la dernière marche du podium, Total le talonne à 14,5, suivi de Pirelli (13,1), de Continental (11,9) et de Bridgestone (11,5). Les spécialistes de l’entretien Norauto et Feu Vert s’intercalent, quant à eux, à la septième et huitième position avec respectivement 11,4 et 10,7. Dunlop et le leader du vitrage Carglass ferment la marche avec 10,5 et 8,8. Des scores assez proches du premier employeur désigné dans le secteur bancaire, le Crédit agricole (17,1). Preuve que contrairement à l’automobile mais aussi l'aérien, le luxe et la high-tech – Air France, Dior et Samsung figurent en tête dans le classement général –, le domaine financier fait beaucoup moins rêver.

*Par exemple 60% de positif – 20% de négatif = +40.