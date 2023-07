Mercedes France référence bee2link pour son label Mercedes-Benz Certified

Les outils digitaux deviennent incontournables dans tous les domaines de la distribution. Mercedes-Benz France vient de référencer l’application Pack VO de bee2link pour son label Mercedes-Benz Certified. Un panneau qui regroupe 230 points de vente au sein de ses réseaux Véhicules Particuliers et Véhicules Utilitaires. Ce référencement intervient pour bee2link après ceux de Volkswagen, Nissan, Stellantis, Hyundai et Volvo. Le Pack VO a été validé après une phase pilote au sein du groupe Chopard, distributeur Mercedes et déjà utilisateur de la solution pour ses marques du groupe Stellantis. « Le Pack VO de bee2link nous offre une connectivité complète sur tous les points d’interaction avec nos clients et nous permet aussi de proposer et piloter un parcours de vente VO multicanal complet, du sourcing VO jusqu’à l’édition du bon de commande », explique Didier Pigelet, DGO du groupe Chopard.

Un outil pour toute l’activité

Le Pack VO se compose de quatre fonctions principales basées sur l’estimation de reprise, la gestion et l’optimisation du stock, la vente multicanal et le CRM. Ainsi, l’estimation de reprise est disponible en ligne et en temps réel. Lorsqu’un véhicule arrive en stock, sa mise en vente est traitée rapidement grâce à la mise en ligne de l’annonce. La documentation commerciale aux standards du constructeur est éditée automatiquement. En bout de chaîne, la solution intègre ses outils d’analyse et de reporting. L’ensemble est interfacé avec les systèmes propres au constructeur et intègre tous les critères du label Mercedes-Benz Certified.