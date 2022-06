Mercedes rafraîchit son GLC à coup d’hybridations

Mercedes-Benz rajeunit son GLC. La marque premium met son SUV au goût du jour en l’équipant uniquement de motorisations électrifiées. Ce modèle particulièrement important pour le constructeur reçoit une hybridation légère 48 volts associée à un alterno-démarreur. Ce système est disponible avec un moteur à essence et un diesel. Ces deux versions seront disponibles en France dès le lancement. Les clients devront attendre pour commander l’une des trois motorisations hybrides rechargeables. Ces dernières devraient proposer une autonomie électrique de 100 km (WLTP) avec trois niveaux de puissance dont une version diesel. La marque ne donne pas encore de date de commercialisation pour ces hybrides rechargeables. Les acquéreurs auront donc le choix entre le GLC 200 4MATIC et le GLC 220 d 4MATIC.

Nouvelles liaisons au sol

Mercedes annonce également des progrès en matière de tenue de route, notamment grâce à l’arrivée de nouveaux essieux. Ces derniers peuvent être couplés à une suspension pneumatique Airmatic en option dans le cadre du pack Dynamique. Un pack qui comprend aussi l’amortissement piloté et les roues arrière directrices. Une nouvelle commande simplifiée « tout-terrain » améliore également la conduite sur les chemins. Tous ces systèmes électroniques de contrôle de la motricité et de la suspension sont disponibles en mode 100 % électrique sur les versions hybrides rechargeables.

Design modernisé

L’un des principaux changements de ce nouveau GLC réside dans son design. La ligne générale est plus fluide et les projecteurs et feux gagnent en modernité. L’ensemble donne à ce nouveau GLC une allure plus proche des derniers modèles Mercedes, dont ceux de la gamme EQ. Dans l’habitacle, la planche de bord est toujours définie par son grand écran central, qui peut accueillir la navigation dans sa totalité. L’assistant vocal aurait progressé selon la marque et le système d’info-divertissement MBUX peut être relié au domicile du conducteur grâce à une fonction Smart Home. La connectivité intègre plusieurs fournisseurs de streaming musical et les paramètres favoris du conducteur en matière d’informations. Mercedes ne donne pour le moment aucun tarif pour ce GLC.