Mercedes s’entend avec ses concessionnaires autour du futur modèle d’agent

Mercedes-Benz poursuit la mise en place de sa stratégie de ventes directes pour les véhicules particuliers et utilitaires légers. Dans ce cadre, le constructeur vient de signer un accord avec la Fédération européenne des amicales de concessionnaires Mercedes-Benz (FEAC). Les deux parties ne précisent pas le contenu de cet accord mais ce dernier fixerait un cadre pour le déploiement du nouveau statut d’agent. Un modèle déjà introduit sur cette zone en Suède et en Autriche, ainsi qu’en Afrique du Sud et en Inde. En changeant le type contrat qui le lie à ses distributeurs, le groupe allemand souhaite s’adapter aux attentes des clients. Comme l’explique Britta Seeger, membre des conseils d’administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG : « C’est le changement de comportement de nos clients dans un monde numérique qui a motivé celui de notre modèle de vente ». Une évolution qui doit mener à un modèle mixte, associant digital et représentation physique. « Nous volons que nos clients puissent interagir avec nous aussi facilement que possible. Peu importe que ce soit numériquement ou physiquement. Le modèle d’agence nous aide à mettre en réseau sans heurt tous les points de contact. Les objectifs que nous voulons atteindre avec nos partenaires commerciaux sont ambitieux : dès la fin de 2023, plus de 50 % des véhicules neufs Mercedes-Benz disponibles en Europe devraient être vendus sous le modèle d’agence », souligne Britta Seeger.

L’Allemagne et le Royaume-Uni en 2023

Le modèle d’agent sera donc déployé sur les principaux marchés européens, selon des points clés déterminés par le constructeur et la FEAC. « Avec cet accord, nous mettons en place avec le constructeur un cadre clair et prévisible pour les ventes européennes et faisons face de manière proactive aux conditions changeantes du marché afin de garder notre nette longueur d’avance sur la concurrence, tout en sécurisant les investissements et la valeur future des entreprises pour les agents », commente Friedrich Lixl, président de la FEAC. Le modèle d’agent sera ainsi introduit en Allemagne et au Royaume-Uni dès 2023 selon le constructeur. Au-delà de ces deux pays, Mercedes-Benz ne donne aucune date pour la France.