Mercedes-Benz teste l’eActros 300 entre l'Allemagne et la Turquie

Le constructeur PL allemand a profité du transfert d’un eActros 300 entre l’usine allemande de Wörth et l’usine turque de Aksaray pour tester, sur route ouverte et grandeur nature, son tracteur électrique, rechargé uniquement grâce à des stations de recharge accessibles au public.

Destiné à la distribution lourde, le tracteur eActros 300 a parcouru environ 3 000 kilomètres depuis l'usine Mercedes-Benz de Wörth jusqu'à celle d’Aksaray, en Turquie, où se dérouleront des essais d'endurance et de fiabilité. Les ingénieurs chargés des essais ont choisi un itinéraire traversant l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie et la Bulgarie. Deux eActros à deux et trois essieux – produits en série depuis fin 2021 – ont accompagné l'eActros 300 tout au long de l'itinéraire. Les batteries de tous les camions électriques n'ont été rechargées qu'à des stations de recharge accessibles au public.

Topographie variée et exigeante

Lors du trajet vers la Turquie, les ingénieurs chargés des essais se sont concentrés en particulier sur les systèmes de sécurité, les performances et la durabilité du véhicule. En ce qui concerne la propulsion électrique, par exemple, la fonctionnalité de la prévision de l'autonomie, la récupération et la connectivité sans faille avec les stations de recharge à l'étranger étaient des aspects importants. La topographie variée et exigeante ainsi que les différentes conditions climatiques ont offert de bonnes conditions pour des essais approfondis du véhicule pendant son fonctionnement.

La production de série devrait commencer à l'automne

Rappelons que le tracteur eActros 300 est compatible avec toutes les semi-remorques européennes courantes, en tenant compte de la longueur totale maximale autorisée de l'ensemble tracteur/remorque. Ce tracteur électrique est basé sur la même technologie que l'eActros 300/400. Trois packs de batteries, chacun d'une capacité installée de 112 kWh, autorisent une autonomie de 220 km avec une seule charge de batterie. L'eActros 300 Tracteur peut être rechargé à une puissance allant jusqu'à 160 kW : il faut un peu plus d'une heure aux trois packs de batteries pour être rechargés de 20 à 80 % à une station de charge rapide CC standard avec un courant de charge de 400 A. Dans le cadre d'une série de tests, le camion électrique a déjà franchi avec succès le col de l'Arlberg (Autriche) l'année dernière. Certains tronçons des tests ont été effectués à une altitude de plus de 1 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. La production en série du camion électrique devrait commencer à l'automne de cette année.