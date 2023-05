Meta et BMW intègrent la réalité augmentée dans la voiture

Annoncé en 2021, le projet de recherche « spectacular » mené par les équipes de Reality Labs de Meta, en partenariat avec le constructeur allemand BMW, progresse. Les deux partenaires viennent de révéler des progrès dans leur exploration conjointe de la façon dont la technologie de réalité augmentée et virtuelle peut fonctionner à l’intérieur d’un véhicule en mouvement rapide.

S'il peut sembler assez simple d'utiliser la réalité virtuelle dans une voiture aujourd’hui, les véhicules en déplacement posent un problème délicat. Les capteurs de l’appareil sont perturbés par des signaux contradictoires provenant du mouvement de l’appareil dans l’habitacle et du mouvement du véhicule dans le monde extérieur, l’empêchant alors d’afficher un contenu virtuel stable. Ce problème industriel qui n’avait encore jamais été résolu est en passe de l’être aujourd’hui.

En effet, les équipes de recherche ont réussi à intégrer, en temps réel, des informations provenant des capteurs d'une voiture d’origine BMW dans le système de suivi d'un Quest Pro. Cela leur a permis d'ancrer avec précision des objets virtuels sur une voiture en mouvement en utilisant un jumeau numérique de celle-ci. Elles ont ainsi été en mesure de présenter des expériences de réalité virtuelle et mixte convaincantes dans les voitures BMW iX, permettant ainsi d’envisager une multitude d’expériences ancrées dans le quotidien.

À plus long terme, Meta et BMW ont l’intention de poursuivre ce partenariat de recherche, afin d’explorer les capacités de perception automatique des voitures dans le futur et de révolutionner les trajets en automobile.