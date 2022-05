Metal 5 prescrit les formules sur mesure

Spécialiste des additifs et traitements chimiques dédiés à la maintenance des mécaniques automobiles, Soditen lance 3 nouveaux produits conçus plus précisément pour les mécaniques récentes bien plus sensible aux phénomènes d’encrassement.

Pour répondre aux exigences grandissantes en matière d’émissions polluantes, les constructeurs développent des mécaniques dotées de gestion moteur de plus en plus sophistiquées et performantes mais également plus sensibles à l’encrassement. C’est pour répondre à ce phénomène et permettre avec un produit approprié de solutionner ces dysfonctionnements chroniques des mécaniques modernes que Soditen met sur le marché 3 nouveaux traitements sous sa marque historique Metal 5.

Développé pour répondre à des problématiques distinctes, la marque lance :

Décrassant moteur essence 5 en 1 est une formule qui élimine les suies et l’encrassement sur la totalité de la ligne de dépollution en optimisant les performances d’injection, réduisant l’encrassement du recyclage d’air et du catalyseur ainsi que les émissions de gaz polluants.

Nettoyant Protecteur Hybride, est un produit adapté à la technologie spécifique des hybrides qui soumette le moteur thermique à de nombreux démarrages et à une utilisation irrégulière. Il en résulte une combustion souvent incomplète entrainant des dépôts dans le système d’admission et de combustion. Le produit nettoie activement ces dépôts et en empêche la reformation par une action lubrifiante.

Nettoyant Lubrifiant Super Ethanol E85 est un additif développé pour contrer les propriétés « décapantes » du carburant vert E85 qui peuvent perturber et encrasser le système d’injection en y décollant régulièrement les impuretés. Cet additif multifonction a ici pour mission de nettoyer, lubrifier et protéger contre la corrosion le système complet d’injection, y compris soupapes et injecteurs.

Pour une meilleure efficacité, Soditen préconise une utilisation préventive et régulière de ses nouveaux produits.