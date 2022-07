Metelli s’implante à Shanghai avec Houzhou Taixin

L’équipementier Metelli a signé la clôture de l'acquisition des parts majoritaires de la société chinoise Houzhou Taixin. La nouvelle société, nommée Metelli-Taixin, sera basée au sud-ouest de la région de Shanghai. Houzhou Taixin Company est reconnue internationalement comme un fabricant de pompes à eau.

D'ici août 2023, toutes les opérations seront relocalisées dans une toute nouvelle usine ultramoderne située à quelques kilomètres de l'emplacement actuel. Le bâtiment de 15 000 m² accueillera le site de production de la gamme complète de pompes à eau Taixin ainsi que la nouvelle gamme de pompes à eau de la marque Metelli.

La direction de Metelli sera directement impliquée localement pour contribuer à accroître le savoir-faire et la qualité de l'installation. Metelli-Taixin comprendra également une équipe dédiée de spécialistes soutenant le Groupe dans l'approvisionnement des composants et des produits finis, garantissant ainsi à la fois la qualité et la disponibilité pour respecter les délais de livraison.

Les principaux objectifs stratégiques de la joint-venture seront d'atteindre une plus grande part de marché de la marque Metelli en Chine et en Asie –Pacifique, mais aussi d’augmenter la capacité de production de Metelli Group dans le monde entier.