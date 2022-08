Mewa change son image de marque

Mewa présente sa nouvelle image de marque qui se veut moderne et tournée vers l’avenir, et inspirée des valeurs de l’entreprise de services textiles.

La nouvelle identité visuelle a été développée en collaboration avec l’agence munichoise Martin et Karczinski. Elle s’est construite autour de la notion d’entreprise familiale, basée sur ses valeurs et sa tradition d’innovation. Tous les éléments visibles de la marque, comme le logo, la police d’écriture, les couleurs et les visuels, ont été entièrement revus et alignés sur l’identité composée de valeurs, d’une vision et d’une mission.

« Le monde dans lequel nous travaillons a profondément changé, et nous avec lui ! Pour développer la notoriété de notre marque, il était temps de faire également évoluer notre image pour assurer l’avenir de notre entreprise », rapporte Michael Kümpfel, directeur du marketing et des ventes chez Mewa. Le groupe revendique une histoire familiale séculaire. La stratégie de marque implique également de dépasser la position de « champion caché » et de donner à la marque Mewa une visibilité assumée auprès du public. « Nous sommes bien entendu fiers de nos racines. Mais ce succès rencontré au cours des cent dernières années s’explique aussi par notre permanente remise en question. Qu’y-a-t-il de nouveau ? Où se trouvent les potentiels ? De quoi les marchés et les clients ont-ils besoin ? À quoi ressembleront les environnements de travail de demain ? C’est ce que nous voulons aussi raconter dans l’histoire de notre marque », conclut Michael Kümpfel.